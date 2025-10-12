◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）オリックスは０８年、１４年に続き、３度目の挑戦でもファーストステージを突破できなかった。「僕のせいで終わらせてしまったので、チームに申し訳ない気持ちです」と視線を落としたのは勝ちパターンの岩崎。１点リードで九里からバトンを受けた８回、レイエスに逆転の２点打を許した。５月３０