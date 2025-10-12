学生３大駅伝の開幕戦「第３７回出雲全日本大学選抜駅伝」（１３日、島根・出雲市）で、青山学院大が７年ぶり５度目の優勝を狙う。１２日には有力チームの監督会見が行われ、原晋監督（５８）は恒例の?作戦シリーズ?を発令。今大会のテーマを「ばけばけ大作戦」と名付け「黒田朝日を除く５人が初出走。どう化けるか分からない。未知への挑戦になる」と意気込みを語り「負けを恐れず、思い切って走ってほしい」と選手たちに呼びか