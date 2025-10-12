１１日の開幕戦でストレート勝ちした昨季２位のＮＥＣ川崎が、同３位のＳＡＧＡ久光を３―０で下し、開幕２連勝を飾った。９月に４位に入った世界選手権日本代表のミドルブロッカー（ＭＢ）で、チームの新主将を務める山田二千華が、第２セットの２２―２２の競り合いで１枚ブロックでシャットアウト。ブロック３本を含む７得点でけん引した。高い攻撃力に加え、チームのブロックは計１１得点と攻守で強さを示し、ホームに集った