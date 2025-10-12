夫の不倫が発覚したらすぐに問い詰めるのではなく、一旦泳がすのがいいと言われますよね。泳がしている間にしっかり証拠を掴んで、お仕置きをするための準備をしておきましょう。今回は、不倫夫を地獄に突き落とすために妻が復讐を考えている話をご紹介いたします。証拠集め「夫が不倫していることがわかり、証拠集めを開始しました。夫の位置情報が把握できるようにスマホの設定をしたり、不倫相手とのLINEのやりとりやドラレコの