¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¡Ê39¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¾è¤Ã¼è¤êÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¤¥â¥È¤Ï¡Ö¸½ºßX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Âè»°¼Ô¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤¿²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÉüµì¤Ë¸þ¤±ÂÐ±þÃæ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÉÔ¿³¤ÊDMÅù¤ò¼õ¤±¼è¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µ­ºÜ¤µ¤ì¤¿¥ê¥ó¥¯Åù¤ò³«¤«¤º¡¢ºï½ü¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÃú