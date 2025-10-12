9月25日からNetflixで世界独占配信が始まり、大きな話題を呼んでいる『今際の国のアリス』のシーズン3。今作でも登場人物たちが生死を懸けてさまざまなゲームに挑む様子が描かれているが、視聴者のあいだでは運によって結果が左右される「運ゲー」ではないか……という声も上がっているようだ。 参考：山粼賢人×土屋太鳳、“けんたお”のリスペクトし合える関係性「いるだけで頼もしすぎる存在」