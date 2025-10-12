「テニス・全日本選手権」（１２日、有明コロシアム）車いすテニスで４大大会とパラリンピックを制する生涯ゴールデンスラムを史上最年少で達成した小田凱人（１９）＝東海理化＝がエキシビションマッチを行い、生涯ゴールデンスラムの先駆者で、国民栄誉賞を受賞した国枝慎吾（４１）＝ユニクロ＝とダブルスでペアを組んだ。二人のペアは国内では初。２０２２年にポルトガルで行われた国別対抗戦で組んで以来だという。パリ