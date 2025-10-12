「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡが大逆転勝利を決めた。初回にジャクソンが５点を奪われる大乱調だったが、直後に佐野の２ラン、石上の３ランで同点。延長十一回に一時勝ち越しを許したが、林の左前適時打で同点に追いつくと、代打・度会の安打を挟んで最後は蝦名が左前適時打を放ってサヨナラ勝ちを収めた。カウント２−２からの７球目を左前に運んだ殊