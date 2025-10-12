「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人が初回５得点を守り切れず、逆転サヨナラ負けで２連敗。ファイナルＳ進出を逃した。初回に佐々木の先頭打者本塁打などで一挙５点を入れたが、先発・戸郷が乱調。佐野に２ラン、石上に３ランを打たれ、瞬く間に５点のリードをはき出した。戸郷は３回６安打５失点で無念の降板となった。巨人ＯＢのデイリースポーツ評論家・関