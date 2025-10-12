À¼Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÆâÅÄÍºÇÏ¡Ê33¡Ë¤¬12Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍBUNTAI¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖYUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025¥¢¥È¥ê¥¨¡ÁColorful¡Á¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¡ÖËÜÆü¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Ë¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö¥¢¥È¥ê¥¨