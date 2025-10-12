秋冬コーデの仕上げに欠かせないキーアイテムは、季節感を高めてくれるバッグかも。あたたかみがあって上品な、ファー調素材の「ふわふわバッグ」を、今回は【ZARA（ザラ）】からピックアップします。ふわふわの質感がアクセントになり、シンプルな服装もぐっと華やかに見えそうです。気づいたら完売……なんてことになる前にチェックして。 コーデの主役にぴったりなふわふわバッグ 【ZARA】「フ