俳優の手塚日南人(30)が12日までにインスタグラムを更新。「人生初のリゾートバイト！」と北海道十勝のホテルで約1カ月間のアルバイトをしていることを明かした。 【写真】つなぎ姿で芝刈り機に乗る日南人のパパ似そっくり！ 「十勝ナウマン温泉ホテルアルコさんに約1ヶ月お世話になります」とつづり、動画をアップ。広大な敷地を歩き、温泉やサウナの施設を紹介。つなぎ姿で芝刈り機に乗り、研修している姿を見せた。