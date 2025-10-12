◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ 3-1 カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)ポストシーズン(PS)敗退となり今季の戦いを終えたカブスの今永昇太投手が、「正直言って、(MLBに)通用しなくなってきている」と強い言葉で今後の自身の課題などを語りました。今季の今永投手はレギュラーシーズンで25試合に先発し、9勝8敗で防御率3.73の成績でした。7月までに8勝をあげるも、8月以降は10登板で1勝止ま