◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3-1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)ブリュワーズが日本時間12日、カブスとの地区シリーズ第5戦に3-1で勝利。日本時間14日から始まるドジャースとのリーグ優勝決定シリーズへの進出を決め、試合後にパット・マーフィー監督が取材に応じました。第5戦の前日、報道陣の取材に応えていたマーフィー監督。試合前時点で4試合で16打数2安打、打率.125の成績だった