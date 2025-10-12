◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦 ブリュワーズ3−1カブス(日本時間12日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスはナ・リーグ地区シリーズ第5戦でブリュワーズに敗れ、シリーズ敗退が決定。ドジャースが待つ優勝決定シリーズ進出は逃したものの、鈴木誠也選手が自身初のポストシーズン(PS)で3本塁打を放つなど、自慢の長打力をみせました。今季、鈴木選手は前半戦では25本塁打、77打点を記録したものの、後半戦は約1か月間ノー