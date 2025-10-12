¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¤¬¸½Ìò°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢Áª¼êÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Áª¼ê¤È¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤·¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡×¶â¾ëÍü¼Ó»ÒÁª¼ê¤ÏÀÐÀî¸©ÄÅÈ¨Ä®½Ð¿È¤Î30ºÐ¤Ç¡¢2016Ç¯¤Î¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯63¥­¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Ï57¥­¥íµé¤ÇÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ëå¤Î¹±Â¼Í§¹á»ÒÁª¼ê¤È¶¦¤Ë»ÐËåÂ·¤Ã¤Æ¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¤¸Ç¯¤Ë¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó