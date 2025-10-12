メジャーリーグサッカー（MLS）第21節が11日に行われ、インテル・マイアミがアトランタ・ユナイテッドに4−0で勝利した。レギュラーシーズンにおけるホーム最終戦となったインテル・マイアミ。すでに、シーズン終了後の現役引退を発表している左SBジョルディ・アルバと、MFセルヒオ・ブスケツも揃ってスタメン出場した。すると同試合では、バルセロナ時代に何度も、何度も見せたFWリオネル・メッシとアルバのホットラインが炸