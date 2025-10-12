2025JリーグYBCルヴァンカップ・プライムラウンド決勝のカードが、「柏レイソルvsサンフレッチェ広島」に決まった。準決勝は8日に第1戦が、12日に第2戦が行われた。川崎フロンターレと対戦した柏は第1戦で1−3の敗戦を喫し、第2戦でも4分に失点してしまう。それでも前半のうちに1点を返すと、後半に相手が退場者を出したことで数的有利を生かして3点を奪取。2戦合計スコア5−4の大逆転を収めた。一方、広島はアウェイ、ホーム