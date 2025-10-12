¿Íµ¤Àê½Ñ¸¦µæ²È¥Þ¥ê¥£¡¦¥×¥ê¥Þ¥ô¥§¥é¤ÎËèÆüÀê¤¤¡£2025Ç¯10·î13Æü¤Î±¿Àª¤ò12À±ºÂÊÌ¤Ë¥é¥ó¥­¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Îº£Æü¤Î±¿Àª¤Ï¡©12°Ì¡§¤ä¤®ºÂ¡¿»³ÍÓºÂ¡Ê12·î22Æü¡Á1·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤¬ÅþÍè¡£¤Ê¤ó¤È¤«¾å¼ê¤ËÀÚ¤êÈ´¤±¤Æ¡£11°Ì¡§¤Æ¤ó¤Ó¤óºÂ¡¿Å·ÇéºÂ¡Ê9·î23Æü¡Á10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ë¤È¼þ°Ï¤È¾×ÆÍ¤·¤½¤¦¡£¥½¥Õ¥È¤ÊÂÖÅÙ¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤È¡ý¡£10°Ì¡§¤¤¤ÆºÂ¡¿¼Í¼êºÂ¡Ê11·î23Æü¡Á12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡ËÂ¾ÎÏËÜ´ê¤Ï¼ºÇÔ