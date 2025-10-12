12Æü¤Î¸©Æâ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢30ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿ÃÏÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Ç¤Ï´ÑÂ¬»Ë¾å¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤¿¿²ÆÆü¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£12Æü¤ÏÂæÉ÷23¹æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Â·ÝÂÀÅÄÄ®²Ã·×¤Ç33.1ÅÙ¹­Åç»ÔÃæ¶è¤Ç32.6ÅÙ¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¡£¤Þ¤¿¡¢7¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤Ç10·î¤Î´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢£¿Æ»ÒÏ¢¤ì¡Ö¡Ê»ç³°ÀþÂÐºö¤ò¡Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö·ë¹½½ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´À¤À¤¯¤Ç»Ò¤É¤â¤â»ä¤âÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¢£Ê¡°æ¤«