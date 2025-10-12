岸田オリックスの１年目が終焉を迎えた。日本ハムとのＣＳファーストステージ第２戦（１２日の、エスコン）は４―３とリードで迎えた８回、オリックスは岩崎がレイエスに右翼線に２点適時打を許し、４―５と逆転負け。ファーストＳ敗退となった。勝利の光は見えていた。先発・宮城が３点を失ってまさかの３回降板。紅林の３ランで１点をリードし、２番手としてマウンドに上がった九里が７回まで４イニングを４安打無失点の力投