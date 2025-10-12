新日本プロレス１３日両国大会のＩＷＧＰＧＬＯＢＡＬヘビー級選手権で激突する王者のゲイブ・キッド（２８）と挑戦者の辻陽太（３２）が１２日、ライベル対決への思いを激白した。ヤングライオン時代から切磋琢磨してきた両者は、今年だけで２度ＧＬＯＢＡＬ戦で激突しゲイブの１勝１分けとなっている。３度目の王座戦を控えたこの日の調印式でゲイブは「俺が２０１９年に新日本に入った時から、ライバルと認める男がいる。