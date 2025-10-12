Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿·§ËÜ¸©»³¼¯»Ô¤Î48ºÐ¤Î½÷À­¤¬ÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤Ï¡¢¤³¤È¤·7·î¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤Ë²Ð¤òÉÕ¤±Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢´ÕÄêÎ±ÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·§ËÜÃÏ¸¡¤Ï·§ËÜ»ÔÆâ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç°ãË¡¤ÊÉ÷Â¯±Ä¶È¤ò¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÃËÀ­2¿Í¤âÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£