ブラムハウス製作のスマッシュ・ヒット・ホラー続編『M3GAN／ミーガン 2.0』が日本劇場公開の直前にしたことは大きな話題となった。もともとは2025年10月10日より日本のスクリーンで暴れるはずだった。 恐怖のAI人形が人々を襲う2022年の人気作続編。この第2作は本国アメリカでも予想外の不振に見舞われていた。日本公開の中止は、これ以上傷を広げないための本国側の判断であったと予想される。 製作会社ブラ