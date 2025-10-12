◆みやざきフェニックス・リーグ巨人２―１ロッテ（１２日・都城）巨人の石川達也投手が、１回３者凡退と好投した。ロッテ戦の７回に４番手で登板。先頭の石垣を１―２に追い込んでから空振り三振を奪うと、２人目の高野は３球連続空振りの三振。最後は富山を２―２から右飛に打ち取った。１３球を投じ７球で空振りを奪う圧巻の投球だった。「真っすぐが走っていたし、全体的によかった。ベース板で最近強さがなかったから、