²ÈÄí¤ä´ë¶È¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¿©ÎÁÉÊ¤ò»ý¤Á´ó¤ê¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë»ÜÀß¤äÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤¬12Æü¡¢Ä¹Ìî»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õー¥É¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¿©¤òÄÌ¤¸¤¿»Ù±ç³èÆ°¤È¤·¤ÆÄ¹ÌîÃæ±û¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥Ö¤¬2007Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ç18²óÌÜ¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤ÎJRÄ¹Ìî±Ø¼«Í³ÄÌÏ©¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¿©ÉÊ¤ä²Û»ÒÎà¤Ê¤É¤¬¼¡¡¹¤È»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ Ä¹ÌîÃæ±û¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥¯¥é¥ÖµÜ²¼ÀµÅµ ²ñÄ¹¡ÖÊª²Á¹â¤ÇÂçÊÑ¤ÊÃæ¤´¶¨ÎÏ