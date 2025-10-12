インタビューに応じる落合陽一さん大阪・関西万博に八つあるテーマ館「シグネチャーパビリオン」の一つを手がけたメディアアーティスト落合陽一さんが12日、共同通信のインタビューに応じた。万博開催により芸術や文化を求め、支える人の「地盤」が生まれたと強調。これまでは芸術に「火が付かなかった」と前置きした上で「すごく重要な意味がある」と訴えた。会場に折りたたみ椅子を持ち込み、長時間待つ来場者を「屈強な万博