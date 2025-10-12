前橋では１２日の朝に最低気温が１４・５℃となるなど、県の南部を中心に今シーズン一番の冷え込みとなりました。秋が深まる中、湿った空気や冷え込んだ影響により、赤城山からは広い範囲で雲海が見られました。 １２日の朝７時ごろ撮影した赤城山からの景色です。標高１３００メートル付近から見下ろした前橋などの平野部は真っ白な雲に覆われました。 前橋地方気象台によりますと１２日は県内５つの観測地点で今シ