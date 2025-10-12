◆みやざきフェニックス・リーグソフトバンク3―3ヤクルト（12日、西都原運動公園野球場）ソフトバンクの育成4年目、井粼燦志郎投手（21）が約4月ぶりに実戦復帰を果たした。5回に2番手でマウンドに上がると、最初の打者を二ゴロに打ち取った。その後、制球が定まらず2者連続四球でピンチを招いたが、右飛、空振り三振としてピンチをしのいだ。「楽しんで投げようと思ったけど、緊張してしまった」と振り返った。6