７７回目を迎えた前橋まつりにディズニーの仲間たちも参加しました。会場ではスペシャルパレードが行われまつりを盛り上げました。 １１日から始まった前橋まつり。２日目のスタートを飾ったのはミッキーマウスやミニーマウスなどディズニーのキャラクターが参加する「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」です。東京ディズニーリゾートは全国各