¼«Ëý¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¤¯¤Ã¤­¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅì±À¤¦¤ß(29)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¯¤Ã¤­¤ê¤Î?°µÇ÷¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó?¤òÈäÏª¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµì¥½Ï¢¶õ·³ÂÑG¥¹¡¼¥Ä¡£¼ÂºÝ¤Ë60Ç¯Âå¤Î¥½Ï¢¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬Ãå¤Æ¤¿Í¿°µÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä¤ÆÀïÆ®µ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿Í¿°µÉþ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡Öµì¥½Ï¢¶õ·³ÂÑG¥¹¡¼¥Ä¤Î¸å¤í»Ñ¡£À¨¤¤°µÇ÷´¶¡£¡£!Ãå¤ë¤Î¤Ë3¿Í¤¬¤«¤ê¤Ç20Ê¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¡¢ÃåÍÑ¤·¤¿¸å¤í»Ñ¤âÅê¹Æ