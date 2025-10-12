サッカーのＪ３ザスパ群馬は１２日、群馬マスコミ３社スペシャルマッチとして行われた第３１節に臨み、２位のヴァンラーレ八戸と対戦しました。 群馬テレビ、上毛新聞社、エフエム群馬の県内マスコミ３社の共催で行われた試合、キックオフの前にはそれぞれの会社の社長があいさつしました。群馬テレビの中川伸一郎社長は１８位と苦しむザスパのサポーターに「ピンチは最大のチャンス。勝利を信じてみんな