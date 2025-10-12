GTVニュース ことし上半期の企業倒産は前の年の同じ時期と比べ５件増え６３件で、過去１０年で２番目の水準となりました。 東京商工リサーチ前橋支店の発表によりますと、ことし４月から９月までの負債額１０００万円以上の企業倒産は６３件でした。前の年の同じ時期と比べ５件増え、過去１０年では２番目の水準となりました。また負債総額は１５・６％増えた１０７億８９００万円で、２年連続の増加となりまし