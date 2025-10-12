＜スタンレーレディスホンダ最終日◇12日◇東名カントリークラブ（静岡県）◇3281ヤード・パー36（変則9ホール）＞今年の目標は60冊。季節を問わず本を読み続けてきた河本結が、読書の秋に今季2勝目を飾った。ビジネス書、自己啓発本、小説、さらには言語や色に関する書籍まで、ジャンルはさまざま。濃霧でスタートが遅れるなか、待ち時間の過ごし方も「読書」だった。【写真】かっこよすぎ… 優勝副賞はホンダが誇る“名車”後