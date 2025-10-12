＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS最終日◇12日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞来季シード獲得に向けて正念場の金谷拓実が、最終日にこの日のベストスコアとなる「62」をマーク。圧巻の9バーディ・ボギーなしのゴルフを披露し、日本勢最上位となるトータル14アンダー・4位タイで4日間を締めくくった。【写真】丘の上にまで松山ファンが！「前半からいいプレーができたし、後半も勝負どころでいいパットが入っ