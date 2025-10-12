＜ビュイックLPGA上海最終日◇12日◇チージョン・ガーデンGC（中国）◇6703ヤード・パー72＞秋のアジアシリーズ初戦はまれに見る激闘となった。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）と5ホールに及ぶプレーオフを戦った勝みなみ。惜しくもツアー初優勝はならなかったが、単独2位の賞金20万2195ドル（約3082万円）を獲得した。〈写真〉勝みなみが曲がらない理由「オタ芸シャドー」って…一体なに？今季は「AIG女子オー