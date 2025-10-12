◇関西六大学野球秋季リーグ最終節2回戦大商大4―3京産大（2025年10月12日わかさスタジアム京都）関西六大学野球の秋季リーグ最終節2回戦2試合が12日に行われた。大商大は延長10回タイブレークの末にサヨナラ勝利を挙げて、京産大の優勝を阻止。13日の大商大―京産大3回戦の勝者が今秋の優勝校となる。最速149キロを誇る投打二刀流の中山優月（2年）が連盟最長を更新するリーグ8連覇に望みを繋いだ。初回に3失点で先制