「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人は初回に佐々木の先頭打者本塁打などで幸先よく５点を奪いながら、直後に戸郷が５失点。延長十一回には佐々木の適時打で一時勝ち越したが、田中瑛が林に同点打を浴び、蝦名にはサヨナラの左前適時打を許して２連敗となり、ファイナルＳ進出を逃した。阿部監督は「すっげえ試合だったな。勝たせてあげたかったけど。総力戦で素