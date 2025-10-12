斎藤新騎手や角田大和騎手らを輩出したポニーレース「第１５回ジョッキーベイビーズ」の決勝大会が１２日、東京競馬最終レース終了後に行われ、北海道地区代表の八嶋駿吏（しゅんり）君（１３）が優勝した。今回は全国７地区の予選会を勝ち抜いた小学５年〜中学１年の８人によって争われた。相棒のユリにまたがり、すぐに先頭に立つと、外ラチ沿いを一気に加速。豪脚で他馬を寄せ付けなかった。「すごくうれしいです！言葉に表