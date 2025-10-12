【その他の画像・動画等を元記事で観る】BUMP OF CHICKENの新曲「I」が、10月15日に配信リリース決定。Apple Music、Spotify、iTunesで事前予約がスタートした。「I」は、現在放送中のTVアニメ『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』のEDテーマとして書き下ろされた楽曲で、BUMP OF CHICKENにとって約1年ぶりの新曲となる。疾走感のあるサウンドの中で希望と焦燥が入り混じる、BUMP OF CHICKENらしいナンバーになっている。ジャ