【その他の画像・動画等を元記事で観る】シンガーソングライターとして活動し、“小説を音楽にするユニット”YOASOBIのボーカルikuraとしても活躍する幾田りらが、新曲「Actor」を配信リリースした。本楽曲は、毎週土曜23:00よりテレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3のエンディング主題歌となっており、作品に想いを馳せて書き下ろされた楽曲は、日々の中で誰もが演じる“役”の奥にある想いや優しさを描い