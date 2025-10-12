¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅÄ´ÝËãµª¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬2025Ç¯10·î6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥Ë¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥ì¥®¥ó¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Öº£Æü¤Ï»ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×ÅÄ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤Ï»ä¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥¨¥¢»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤«¤é¤ÎÄ¹ÃË¡¢¼¡ÃË¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°day¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥óÁ°¤Ë¡¢Ãæ½©¤ÎÌ¾·î¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤ªÃÄ»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤éÎý½¬¾ì¤Ø¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë