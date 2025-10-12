¡Öº£¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿³¨¤äºîÊ¸¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤¬12Æü¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô¤Ç25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«Éõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³«Éõ¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¤Ï»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤Î8Âç»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ2000Ç¯¤Î10·î14Æü¡¢»³·Á¸©»³·Á»ÔÎ©Ã«Àî¤Ë¤¢¤Ã¤¿»³·Á¿·Ê¹À©ºî¥»¥ó¥¿ー¤ÎÁ°¤ËÇ¼¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥«¥×¥»¥ë¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Öº£¡¢21À¤µª¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÊç½¸¤·¤¿³¨¤äºîÊ¸¡¢¤½¤ì¤Ë¼Ì¿¿¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ45ÅÀ¤¬Æþ¤ì