那覇市中心部の国道58号で行われた沖縄県の伝統行事「那覇大綱挽」＝12日午後平和を願い長さ160メートル、重さ35トンの世界最大級の大綱を引き合う沖縄県の伝統行事「那覇大綱挽」が12日、那覇市中心部で行われた。琉球王国時代の1450年ごろに始まったとされ、1997年に当時の世界一の大綱としてギネスブックに認定。国内外から集まった多くの引き手や見物客が会場の国道58号を埋め尽くし、街は熱気に包まれた。強い日差しの下