È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤ÎF1¡ÖÉ¶¿®Ç·ÇÕ¡×2ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¬¡¼¥ë¥º7R¤òÈøºêËÓ¡Ê40¡á¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬¾¡¤Á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º6¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÄÌ»»500¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁá¡¹¤È»Å³Ý¤±¡¢ÄÉ¤¦¹ÓÀî¤Ò¤«¤ê¤òÊÂ¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎÏ¶¯¤¯²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£15Ç¯7·î10Æü¡¢Àîºê¤Ç¤Î½é½ÐÁö½é¾¡Íø¤«¤é895ÀïÌÜ¤Ç¤Î500¾¡¡£¥¬¡¼¥ë¥º¤Ç¤Î500¾¡¤ÏÀÐ°æ´²»Ò¡¢±ü°æíì¡¢»³¸¶¤µ¤¯¤é¡¢»ù¶ÌÊË°á¡¢¾®ÎÓè½»Ò¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Îµ­Ï¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èøºê¤Ï¡ÖÀè¹Ô¤·¤Æ500¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢