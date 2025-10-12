¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÅö¶É¤Ï¡¢ÎÎÍ­¸¢¤ò¤á¤°¤ê¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¡¢¼«¹ñ¤ÎÁ¥¤¬Ãæ¹ñÁ¥¤«¤éÊü¿å¤Ê¤É¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¾×ÆÍ¤Î½Ö´Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Ï12Æü¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤¬¼Â¸ú»ÙÇÛ¤¹¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Î¥Ñ¥°¥¢¥µÅç¼þÊÕ¤Ç¡¢ÄäÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿Åö¶É¤ÎÁ¥¤ËÃæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥¤¬ÀÜ¶á¤·¡¢Êü¿å¤·¤Æ¤­¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÁ¥¤Ï¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÁ¥¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢Â»½ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÂ¦¤Ï¸Î°Õ¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¤ÈÃæ¹ñÂ¦¤òÈóÆñ¤·