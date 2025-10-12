（台北中央社）デザインの祭典「台湾デザイン展」（台湾設計展）が10日から26日まで、中部・彰化県で行われている。これに合わせ台湾鉄路（台鉄）は10日、イベントの運営団体、台湾デザイン研究院（台湾設計研究院）とコラボレーションした期間限定の弁当の販売を始めた。デザイン展は今年で23年目。台鉄は近年、コラボ駅弁を毎年発売している。台鉄の報道資料によれば、イベントのメインビジュアルを企画の核とし、駅弁を担当する