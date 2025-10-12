MLBナ・リーグ地区シリーズ第5戦が日本時間12日に行われ、ブリュワーズがカブスに勝利。これでリーグ優勝決定シリーズはドジャースとブリュワーズに決まりました。10日の試合ですでに突破を決めていたドジャース。大谷翔平選手や山本由伸投手、リリーフで輝きを放つ佐々木朗希投手らが次なるステージでブリュワーズと激突します。ブリュワーズは、今季97勝65敗でナ・リーグ中地区を制覇。メジャー最高勝率.599を記録し、7年ぶりに