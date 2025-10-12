大関昇進の条件は…。元ＮＨＫアナウンサーで大相撲中継のエースとして活躍した藤井康生氏が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「藤井康生のうっちゃり大相撲」で、小結安青錦（２１＝安治川）について取り上げた。安青錦は新三役だった９月の秋場所で１１勝。新三役から４場所連続で１１勝を挙げており、１１月の九州場所（福岡国際センター）の成績次第では一気に大関昇進を果たす可能性もある。藤井氏も「次の大関ということ