ボートレーサーの上岡巧汰（２３＝広島）が１２日、ボートレースまるがめの「スカパー！・ＪＬＣ杯争奪ルーキーシリーズ第１８戦」２日５Ｒで６コースから差して１着。デビューから１３０走目でうれしい初勝利を挙げた。ピットに戻ると「良かったです。ホッとしました。抜かれると思って…。ミスはしたけど、１等で帰れて良かったです。」と安堵の表情。今後についても「お世話になっている先輩方たちに、少しでも早くついて